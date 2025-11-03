فخري الفقي: الحضارة المصرية تركت لنا نواة الحضارة

أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من 7 آلاف عام كانت الأساس الذي بنى عليه العالم تقدمه ومعارفه، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية القديمة كانت منارة الإنسانية الأولى.

وقال فخري الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي ضخم، ولكن هذا المشروع هو بل رمز عظيم للحضارة المصرية القديمة.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحضارة المصرية تركت لنا نواة الحضارة، مؤكدا أنه شعرت بفخر كبير وأنا أشاهد حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير.