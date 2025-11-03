محمد فايز فرحات: المتحف المصري جزء من رؤية ممنهجة لبناء صورة مصر عالميًا.. فيديو

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن تفاصيل مقاله المنشور اليوم في جريدة الأهرام تحت عنوان «في دلالات مشروع المتحف المصري الكبير».

وقال محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المتحف المصري الكبير مشروع ضخم وعالمي، مشيرًا إلى وجود تطور كبير في البنية التحتية وكافة الملفات الأخرى.

وتابع: «مصر شهدت تغيرًا إيجابيًا كاملًا على مستوى الاقتصاد، وهناك بعد ثقافي وتعليمي للمتحف المصري الكبير، وهو مشروع نهضوي متكامل له أبعاد سياسية وثقافية واقتصادية وتعليمية».

وأردف فايز فرحات: «المتحف الكبير جزء من عملية وسياسة ممنهجة لتقديم مصر للعالم، بالإضافة إلى حضور ومشاركة مصر في العديد من القمم العالمية المختلفة».

وأشار فايز فرحات إلى أن أنظار العالم تتجه إلى مصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، بجانب اعتزاز المصريين بهويتهم، مؤكدًا أن مصر دولة عربية أفريقية إسلامية متوسطية».