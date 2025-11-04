من أجل المال.. اعترافات المتهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين وسيدة لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

واعترف المتهمين انهم يقومون بممارسة الفجور من أجل المال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدة لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين وسيدة "لها معلومات جنائية"، بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



