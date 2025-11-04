كيف يستفيد المواطن من خطة تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية؟.. مسؤول بالصحة يجيب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث الاثنين 3 نوفمبر 2025
منح وزيارات علمية.. وزير الأوقاف يبحث مع نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند سبل التعاون
ولي العهد السعودي يزور البيت الأبيض 18 نوفمبر الجاري
وزير الصحة: 13 مليار جنيه حجم الإنفاق على علاج مرضى الأورام
توك شو

كيف يستفيد المواطن من خطة تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية؟.. مسؤول بالصحة يجيب

قال الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، إن المؤسسة بدأت تنفيذ خطة طموحة للتحول الرقمي داخل المستشفيات التابعة لها، تشمل تطوير البنية التحتية وتفعيل نظم المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل أرشفة المرضى وإجراء الحجوزات عبر الإنترنت.

وأضاف الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، أن المؤسسة حصلت على موافقات من هيئة التنظيم والإدارة لتفعيل إدارة النظم والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إدخال أنظمة رقمية تجعل لكل مريض رقمًا ثابتًا يتيح للأطباء الاطلاع على تاريخه المرضي الكامل في أي وقت.

وخلال مداخلة له في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز"، أوضح الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، أن خطة التطوير تشمل أيضًا إنشاء عيادات تخصصية جديدة، مثل عيادة القلب للأطفال والكبار التي افتتحها وزير الصحة مؤخرًا في مستشفى مصر القديمة، فضلًا عن تطوير مستشفيات مثل الإصلاح الإسلامي والبتنوسيس.

وأشار الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، إلى أن المؤسسة تعمل على رفع جاهزية الفرق الطبية وتشجيعهم على تقبل التغيير من خلال تحسين المكافآت وتهيئة بيئة العمل الملائمة لتطبيق معايير الجودة والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، أن المؤسسة لا تغفل البعد الاجتماعي في خطتها، حيث تم إنشاء أقسام "رعايات اقتصادية" للفئات القادرة بما يحقق عائدًا ماليًا يُستخدم في تطوير الرعايات المجانية.

وأوضح الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، أن المؤسسة أبقت على عدد الأسرّة المجانية كما هو، مع إضافة أسرّة جديدة للفئات القادرة دون المساس بحقوق محدودي الدخل.

وأضاف الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، أن هذا التوازن مكّن المؤسسة من تحسين خدماتها وتطوير المعدات دون تحميل المرضى أعباء مالية إضافية.

وأشار رئيس المؤسسة العلاجية إلى أن المستشفيات التابعة تلتزم بقرارات وزارة الصحة ومجلس الوزراء في استقبال الحالات الطارئة مجانًا لمدة 48 ساعة، مؤكدًا أنه تم تفعيل رقابة مركزية لضمان عدم رفض أي مريض غير قادر عند أبواب المستشفيات.

وختم قائلاً إن المؤسسة نجحت في تقليص حالات رفض استقبال المرضى بنسبة 80%، وتسعى للوصول إلى 100% خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو أن "يحصل كل مريض مصري على خدمة طبية تحفظ كرامته، أيا كانت ظروفه".

الصحة وزارة الصحة البنية التحتية

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

سيارة بورش

جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد

المصريين القدماء

حسين عبد البصير: روح الفراعنة ما زالت تسكن المصريين.. الحضارة لم تنته بل تجددت في كل عصر

مرقص باشا حنا

مرقص باشا حنا.. وزير مصري تصدى لأطماع بريطانيا في مقبرة توت عنخ آمون

صورة أرشيفية

خبير اقتصادي: استثمار 788 مليون دولار بالمنطقة الخلفية للمتحف المصري الكبير

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

