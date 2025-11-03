قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف

تقى الجيزاوي

تصدر اسم الفنانة ميار الببلاوي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد ان رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر ومن ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل.

كانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قبلت استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وفي المضمون قررت إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.

ميار الببلاوي تتحدث عن ازمتها مع الشيخ محمد أبو بكر

وفى وقت لاحق ، كانت علّقت الفنانة ميار الببلاوي على تطورات أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر، مؤكدة أن هناك التباسًا لدى البعض بشأن الحكم الصادر بحقه، موضحة: القضية انتهت بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة، لكنه حصل لاحقًا على حكم بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وهذا يعني أنه في حال تكرار نفس الفعل، سواء معي أو مع أي شخص آخر بنفس الصيغة أو الأسلوب، فسيتم تنفيذ العقوبة القديمة مع العقوبة الجديدة."

وحول الدرس الذي تعلمته من هذه المواجهة، قالت ميار خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،:"بصراحة، لا أعرف إن كان الصمت كان سيكون الحل الأفضل، ربما لو لم أتحدث، لانتهى الأمر سريعًا لكن في النهاية.

وأكدت: حصلت على حقي فأنا صعيدية، وأنت تعلم أننا لا نترك حقوقنا كنت مستعدة لخوض المعركة حتى النهاية، خاصة أن الموضوع لم يكن يخصني فقط، بل كان يتعلق أيضًا بعبد الله ومحمد.

