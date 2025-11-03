قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
توك شو

الوزير أشرف صبحي: الرياضة أصبحت صناعة ذات مردود اقتصادي كبير

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
عادل نصار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن إعداد البطل الأولمبي عملية مكلفة لكنها ضرورية، لأن الرياضة أصبحت اليوم صناعة متكاملة ذات عوائد اقتصادية واستثمارية كبرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع خططًا مالية وتسويقية لدعم الرياضيين، من خلال مزيج من الموازنة العامة والرعايات التجارية والمساهمات المجتمعية.

وأوضح  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "ستوديو إكسترا"، على شاشة إكسترا نيوز ، أن الوزارة تعمل وفق خطة بدأت منذ عام 2018 وتستمر حتى أولمبياد 2028 و2032، وتتضمن برامج تدريبية مختلفة تشمل الرعاية التعليمية والمجتمعية والقياسات البدنية والعلمية المتطورة، مثل استخدام مشروع الجينوم المصري لتحديد القدرات الجينية والبدنية للاعبين.

وأشار  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن التنسيق يتم مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية لتصميم برامج متخصصة للاعبين المؤهلين للمنافسة على الميداليات.

وأضاف  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الخطة تتضمن متابعة دقيقة لمعدلات الأداء الفني والبدني للاعبين عبر معسكرات تدريبية ومشاركات دولية، مؤكدًا أن الاتحادات الأولمبية الثلاثين تعمل وفق أولويات محددة، مع تركيز خاص على ثمانية اتحادات أساسية من بينها المصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو.

وأكد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نتائج المنتخبات المصرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر تمثل مؤشرات واضحة على نجاح خطط الإعداد، حيث حققت المنتخبات في ألعاب مثل رفع الأثقال، والتايكوندو، والسلاح، والخماسي الحديث، والهوكي، نتائج متميزة على المستويين الإفريقي والعالمي، مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات تؤكد أن التطوير الرياضي في مصر أصبح قائمًا على التخطيط العلمي لا على المصادفة، وأن المستقبل يحمل مزيدًا من الإنجازات للأبطال المصريين.

أشرف صبحي البطل الأولمبي عوائد اقتصادية

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج

إسعاف

مصرع 4 و11 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

النائب العام

النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه الجديد

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

