غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث الاثنين 3 نوفمبر 2025
منح وزيارات علمية.. وزير الأوقاف يبحث مع نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند سبل التعاون
ولي العهد السعودي يزور البيت الأبيض 18 نوفمبر الجاري
وزير الصحة: 13 مليار جنيه حجم الإنفاق على علاج مرضى الأورام
أخبار البلد

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
عبد الفتاح تركي

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول مواعيد عمل البنوك بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تطبيق قرار تغيير الساعة رسميًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجديد في مصر، الذي أُعلن تطبيقه رسميًا مطلع نوفمبر الجاري. 

هذا الاهتمام الكبير من جانب المواطنين بسبب رغبتهم في معرفة مواعيد فتح وغلق الفروع المختلفة، لتجنب الازدحام وتنظيم تعاملاتهم البنكية اليومية.

مواعيد عمل البنوك بالتوقيت الشتوي 2025 في جميع المحافظات

تبدأ جميع الفروع الرئيسية للبنوك العاملة داخل مصر عملها بالتوقيت الشتوي الجديد من الساعة الثامنة والنصف صباحًا (8:30) وحتى الساعة الثالثة عصرًا (3:00)، أما حضور الموظفين والعاملين بالبنوك فيبدأ من الساعة الثامنة صباحًا (8:00)، وذلك استعدادًا لاستقبال العملاء في المواعيد الرسمية المقررة.

وتستمر هذه المواعيد الموحدة في التطبيق على مستوى المحافظات كافة دون استثناء، سواء في فروع البنوك الحكومية أو الخاصة، مع الالتزام الكامل بمواعيد الإغلاق اليومية التي تتيح إنهاء المعاملات المالية قبل نهاية اليوم المصرفي المحدد.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025

ويُذكر أن يومي الجمعة والسبت يظلان عطلة أسبوعية رسمية تغلق فيها جميع البنوك أبوابها أمام العملاء، باستثناء بعض فروع البنوك الكبرى داخل المولات التجارية أو المطارات التي قد تعمل بنظام خاص لتقديم خدمات محدودة.

هدف تعديل مواعيد البنوك في التوقيت الشتوي 2025

يأتي هذا التعديل الدوري في مواعيد العمل مع بداية كل فصل من فصول العام في إطار سياسة تنظيم ساعات العمل لتتناسب مع التغييرات المناخية والإنارة الطبيعية خلال فصل الشتاء، حيث تُقلل المدة الزمنية لساعات النهار مقارنة بفصل الصيف.

وتهدف البنوك من خلال هذا التغيير إلى ضمان راحة الموظفين والعملاء على حد سواء، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة داخل الفروع، وتحسين كفاءة الأداء خلال فترات الذروة اليومية، كما يسهم هذا النظام في الحفاظ على انتظام العمل واستقرار الخدمات المصرفية في جميع أنحاء الجمهورية.

مواعيد عمل البريد المصري بالتوقيت الشتوي 2025

على غرار البنوك، أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري أيضًا عن مواعيد العمل الجديدة داخل مكاتبها في مختلف المحافظات بعد تطبيق التوقيت الشتوي، حيث يبدأ العمل في مكاتب البريد خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا (8:00) وحتى الساعة الثالثة عصرًا (3:00).

أما الفترات المسائية فتبدأ من الثالثة عصرًا (3:00) وحتى الخامسة مساءً (5:00)، لتقديم الخدمات البريدية المتنوعة للمواطنين مثل الحوالات المالية، وسداد الفواتير، وإرسال الطرود، وغيرها من الخدمات اليومية الأساسية.

وتُغلق مكاتب البريد المصري أبوابها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، باعتبارهما العطلة الرسمية، باستثناء عدد محدود من المكاتب الرئيسية التي تستمر في العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لخدمة المناطق الحيوية والمناطق السياحية، خاصة في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

مواعيد عمل البنوك

أهمية معرفة مواعيد البنوك والبريد في فصل الشتاء

تُعتبر معرفة مواعيد عمل البنوك ومكاتب البريد في التوقيت الشتوي أمرًا مهمًا لجميع المواطنين، سواء كانوا موظفين أو أصحاب أعمال أو طلابًا يعتمدون على المعاملات البنكية اليومية، فالتأخر عن المواعيد المحددة قد يتسبب في تعطل الإجراءات المالية، مثل صرف المرتبات أو سداد المستحقات أو تحويل الأموال بين الحسابات.

كما أن هذه المواعيد تساعد العملاء في تجنب الزحام داخل الفروع وتنظيم جدولهم اليومي وفقًا لمواعيد العمل الرسمية، خصوصًا في الفترات الأولى لتطبيق التوقيت الشتوي حين تتغير ساعات الإضاءة والانصراف مقارنة بالتوقيت الصيفي.

نصائح للمواطنين عند زيارة البنوك ومكاتب البريد

ينصح الخبراء الماليون المواطنين بضرورة التأكد من مواعيد فروع البنوك أو مكاتب البريد الأقرب لمحل إقامتهم، حيث قد تختلف ساعات العمل قليلًا في بعض المناطق الريفية أو المدن الصغيرة، كما يُفضل الحضور في ساعات الصباح الأولى لتجنب الازدحام وضمان سرعة إنجاز المعاملات.

كذلك يُستحسن استخدام التطبيقات الإلكترونية والخدمات البنكية عبر الإنترنت التي توفرها أغلب البنوك لتقليل الحاجة إلى التواجد داخل الفروع إلا عند الضرورة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وازدياد الإقبال خلال موسم الشتاء.

عمل البنوك

وتبدأ البنوك المصرية بالتوقيت الشتوي لعام 2025 عملها رسميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بينما تعمل مكاتب البريد من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا في الفترة الصباحية، ومن الثالثة حتى الخامسة مساءً في الفترة المسائية، مع إغلاقها يومي الجمعة والسبت، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الانضباط الوظيفي وتيسير التعاملات اليومية للمواطنين في ظل ظروف الطقس الشتوي الحالي.

