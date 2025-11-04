أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، نشاطًا تجاريًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، وسط استقرار واضح في أسعار الدواجن والبيض، بفضل توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، وتزايد الإقبال من المواطنين لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.

أسعار البيض اليوم في الوادي الجديد

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي عند 170 جنيهًا، والبيض الأحمر عند 165 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 155 جنيهًا، مع توافر كميات كبيرة بالأسواق والمنافذ الحكومية بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين.



أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 120 و125 جنيهًا، والفراخ البيضاء من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلوجرام، فيما تراوح سعر الفراخ الساسو حول 80 جنيهًا، مع وفرة في المعروض من المزارع المحلية المنتشرة بمراكز المحافظة.

وشهد قطاع الدواجن في الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا بفضل التوسع في إنشاء المزارع الحديثة، وتوفير الدعم الفني والبيطري لصغار المربين، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على النقل من المحافظات الأخرى.

كما أسهمت مبادرات الدولة في دعم مشروعات الثروة الداجنة من خلال تقديم الأعلاف بأسعار مناسبة، وتطبيق برامج تحصين دورية لحماية الإنتاج وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

وتكثف الأجهزة التنفيذية جهودها الرقابية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي، ويعكس استقرار الأسعار حاليًا نجاح مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بالمحافظة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة في مجال الثروة الداجنة، إذ شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في إنشاء المزارع الحديثة وتطبيق نظم تربية متطورة، كما ساهم المناخ الصحراوي النقي والدعم الحكومي لصغار المربين في تحقيق وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار وتوفير لحوم وبيض عالية الجودة للمواطنين.