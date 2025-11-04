قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
محافظات

استقبال حافل من أهالي البرلس لمحافظ كفرالشيخ في الذكرى الـ69 للعيد القومي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت مدينة البرلس صباح اليوم الثلاثاء، استقبالًا جماهيريًا حافلًا للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ69 لمعركة البرلس البحرية المجيدة، الحدث التاريخي الذي شكل صفحة مشرقة في ذاكرة الوطن.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعكست فعاليات الاستقبال مشاعر وطنية صادقة وفخرًا عميقًا بتاريخ المدينة البطولي، واصطفّت العائلات والشباب والأطفال حاملين الأعلام المصرية ولافتات الترحيب بمحافظ كفرالشيخ، مؤكدين على ارتباطهم الوثيق بذكرى أبطال المعركة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ البرلس

