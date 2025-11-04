استقبال حافل من أهالي البرلس لمحافظ كفرالشيخ في الذكرى الـ69 للعيد القومي

شهدت مدينة البرلس صباح اليوم الثلاثاء، استقبالًا جماهيريًا حافلًا للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ69 لمعركة البرلس البحرية المجيدة، الحدث التاريخي الذي شكل صفحة مشرقة في ذاكرة الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعكست فعاليات الاستقبال مشاعر وطنية صادقة وفخرًا عميقًا بتاريخ المدينة البطولي، واصطفّت العائلات والشباب والأطفال حاملين الأعلام المصرية ولافتات الترحيب بمحافظ كفرالشيخ، مؤكدين على ارتباطهم الوثيق بذكرى أبطال المعركة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن.