“المعلم قدوة بعلمه وأخلاقه” .. ندوة في كلية التربية بالغردقة

نظمت كلية التربية ندوة تثقيفية بعنوان “المعلم قدوة بعلمه وأخلاقه”، في إطار اهتمام جامعة الغردقة بدعم القيم التربوية وتعزيز الوعي المجتمعي بدور المعلم في بناء الأجيال، وضرورة الدمج بين التأهيل الأكاديمي والتربية القيمية في إعداد المعلم.

وأُقيمت الندوة بكلية التربية تحت رعاية الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، و الدكتور أشرف محمود عميد الكلية، وحاضر فيها كل من الدكتورة رقية محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الشيخ عبد الباسط عبد الله الأزهري ممثل مديرية أوقاف البحر الأحمر.

وتناولت الندوة أهمية دور المعلم في تصحيح السلوكيات المجتمعية والمفاهيم الخاطئة، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في القول والفعل، ومسؤولًا عن غرس القيم الإيجابية في نفوس طلابه.

وأكدت الندوة ، أن تأثير المعلم لا يقتصر على الشرح والتحصيل الدراسي، بل يمتد ليشكّل وجدان الطالب وسلوكه اليومي، مما يجعله حجر الأساس في بناء جيل واعٍ ومستنير.

وأوضحت الدكتورة رقية محمود، أن المعلم الحقيقي هو من يجمع بين العلم والأخلاق، فالتربية لا تنفصل عن التعليم، وأن القدوة تبدأ من التزام المعلم نفسه بالقيم التي يعلّمها.

كما تحدث الشيخ عبد الباسط الأزهري، عن مكانة المعلم في الإسلام ودوره في تهذيب النفوس ونشر العلم النافع، مشيرًا إلى أن رسالة التعليم هي أعظم رسالة بعد النبوة.