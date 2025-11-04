القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بالقاهرة.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة) بتزعم تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة وإدارة حساب بأحد تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد 3 سيدات لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (قرابة 2 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، آيس" – كمية من الأقراص المخـــــــدرة - 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى")،

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرمى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.