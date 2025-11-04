شوبير يوضح حقيقة غضب سيد عبدالحفيظ بعد مباراة المصري ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر تصريحات إذاعية صباح اليوم، مفاجأة بشأن ما تردد من شائعات حول وجود توتر داخل صفوف النادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام المصري.

وأكد شوبير أن الكابتن سيد عبد الحفيظ لم يُبدِ أي غضب أو ينزل إلى غرفة الملابس كما ردد البعض.

وأوضح شوبير، أنه لا صحة لما أشيع عن وقوع مشادة بين الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي، وكابتن الفريق محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق تسودها روح الانضباط والتركيز استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتابع أن الأهلي اصطحب جميع لاعبيه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن إمام عاشور تعافى تمامًا من المرض ولكن لن يشارك بسبب عدم جاهزيته للمباريات، بينما تجددت إصابة المدافع المغربي أشرف داري، وحسين الشحات لم يتعاف بعد لأن إصابته قوية، في حين تعافى كل من أحمد رضا ومحمد شريف وأصبحا جاهزين للمشاركة.