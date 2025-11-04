تصريحات آرني سلوت قبل مواجهة ليفربول وريال مدريد

أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، جاهزية فريقه لمواجهة ريال مدريد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب «آنفيلد».

وقال سلوت في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: «من الواضح أن هذه المباراة ستحظى باهتمام كبير في عالم كرة القدم، وهي المباراة التي كان الجميع ينتظرها بفارغ الصبر منذ إجراء القرعة».

وأضاف: «بالنسبة لنا، إنها فرصة لاختبار أنفسنا ضد أنجح نادٍ في تاريخ كأس أوروبا مرة أخرى. إنها المرة الثانية خلال عام التي نتمكن فيها من فعل ذلك أمام جماهيرنا».

وأكمل: «وهذا لا يقلل من أهمية المناسبة بأي شكل من الأشكال. بل على العكس، إنها تُضيف إلى روعتها لأننا نُدرك مُسبقًا مدى أهمية مباراة كهذه».

وتابع: «ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه في 10 مباريات من أصل 11، كما أنه يتمتع بسجل مثالي في دوري أبطال أوروبا، لذا فهو في قمة مستواه».