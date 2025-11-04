حسن قداح يودع كيلسي البولندي قبل العودة إلى الزمالك

ودع حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد، والمحترف في صفوف نادي كيلسي البولندي، الفريق وذلك قبل عودته لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ونشر قداح رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيها: “آخر يوم لي في كيلسي.. شكرًا جزيلاً لمدربي وزملائي في الفريق، وللجماهير الرائعة على دعمهم المستمر وحماسهم.. أنتم أفضل ما في مغامرتي”".

وأضاف قداح: "أتمنى لكم كل التوفيق لبقية الموسم، شكرًا لكم جميعًا."

كان الزمالك قد أنهى اتفاقه رسميًا مع اللاعب للعودة إلى صفوف الفريق الأبيض مجددًا.

كانت الإصابات المتكررة قد أثرت على مشاركة قداح مع فريقه البولندي منذ انضمامه إليه في عام 2023، مما حد من ظهوره بشكل قوي خلال المواسم الماضية.