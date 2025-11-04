بكري: المجتمع يحتاج إلى توافق وطني بانتخابات النواب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه في عام 2020 تم الاتفاق على القائمة المطلقة المغلقة لترجمة نصوص الدستور فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب .



وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" المجتمع يحتاج إلى توافق وطني ويتم ترجمته في القائمة المطلقة المغلقة في انتخابات مجلس النواب ".

وتابع مصطفى بكري :" هذا الائتلاف انتخابي وليس سياسي وكل حزب يتواجد في المجلس له الحق في طرح أفكاره ".

وأكمل مصطفى بكري:" القائمة الوطنية من اجل مصر تضم مستقلين وأنا مستقل ونازل في قائمة شمال الصعيد ".

ولفت مصطفى بكري :" هناك احزاب سياسية كبيرة في مصر ومنها حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن وحزب الجبهة الوطنية وهناك احزاب معارضة لها ثقل في المجتمع ".

