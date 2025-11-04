الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحه في انتخابات النواب ببني سويف

نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة بني سويف، لدعم مرشحه في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، الدكتور محمد سيد جنيدي، أمين الحزب بالمحافظة، والذي يخوض السباق الانتخابي ضمن القائمة الوطنية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد لمحافظة بني سويف.

شهد المؤتمر حضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، والمستشار أحمد حبيب الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب، إلى جانب أعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وحشد غفير من المواطنين وأبناء الدائرة.

استُهل المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات قيادات الحزب وعدد من الضيوف.

وخلال كلمته أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الحضور الجماهيري الكبير في مؤتمر بني سويف يعكس وعي المواطنين وثقتهم في قيادات الحزب ومرشحيه، مشيرًا إلى أن الحزب يقدم نماذج وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، تسعى إلى تمثيل المواطنين بصدق تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي الطريق الحقيقي للحفاظ على مكتسبات الوطن واستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الحزب يخوض السباق البرلماني بروح الفريق الواحد وبهدف واحد هو خدمة المواطن المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سيد جنيدي، مرشح الحزب، أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه أبناء محافظته الذين وضعوا ثقتهم فيه، مشيرًا إلى أنه يخوض الانتخابات من منطلق وطني، واضعًا نصب عينيه خدمة الناس والتعبير عن مطالبهم بصدق وشفافية.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري يقدم نموذجًا للعمل السياسي الجاد الذي يقوم على الالتزام والمصداقية، مضيفًا أن هذا الدعم الجماهيري الواسع سيكون دافعًا قويًا له ولجميع المرشحين لمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وخدمة أبنائه.