الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
برلمان

الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحه في انتخابات النواب ببني سويف

حسن رضوان

نظم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة بني سويف، لدعم مرشحه في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، الدكتور محمد سيد جنيدي، أمين الحزب بالمحافظة، والذي يخوض السباق الانتخابي ضمن القائمة الوطنية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد لمحافظة بني سويف.

شهد المؤتمر حضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، والمستشار أحمد حبيب الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب، إلى جانب أعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وحشد غفير من المواطنين وأبناء الدائرة.

استُهل المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات قيادات الحزب وعدد من الضيوف.

وخلال كلمته أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الحضور الجماهيري الكبير في مؤتمر بني سويف يعكس وعي المواطنين وثقتهم في قيادات الحزب ومرشحيه، مشيرًا إلى أن الحزب يقدم نماذج وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، تسعى إلى تمثيل المواطنين بصدق تحت قبة البرلمان.

وأضاف أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي الطريق الحقيقي للحفاظ على مكتسبات الوطن واستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الحزب يخوض السباق البرلماني بروح الفريق الواحد وبهدف واحد هو خدمة المواطن المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سيد جنيدي، مرشح الحزب، أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه أبناء محافظته الذين وضعوا ثقتهم فيه، مشيرًا إلى أنه يخوض الانتخابات من منطلق وطني، واضعًا نصب عينيه خدمة الناس والتعبير عن مطالبهم بصدق وشفافية.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري يقدم نموذجًا للعمل السياسي الجاد الذي يقوم على الالتزام والمصداقية، مضيفًا أن هذا الدعم الجماهيري الواسع سيكون دافعًا قويًا له ولجميع المرشحين لمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وخدمة أبنائه.

حزب الشعب الجمهوري محافظة بني سويف مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

أحمد سعد

اتجوز 4.. قصة ارتباط أحمد سعد وزواجه

السوبرانو شيرين أحمد طارق

تدعم الرينبو.. السوبرانو شيرين أحمد طارق تكشف الحقيقة

شيرين احمد طارق

خطفت الأنظار في افتتاح المتحف المصري الكبير .. من هي السوبرانو شيرين أحمد؟

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

