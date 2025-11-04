قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
برلمان

المؤتمر: ارتفاع معدلات عبور السفن بقناة السويس يؤكد ثقة العالم فى الممر الملاحي

وليد جودة
وليد جودة

أشاد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، بارتفاع معدلات عبور السفن داخل قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عودة 229 سفينة للعبور مجددًا كأعلى معدل شهرى منذ بداية الأزمة العالمية في البحر الأحمر.

وأوضح وليد جودة، أن هذا التطور يعكس الثقة الدولية المتجددة في القناة باعتبارها ممرًا ملاحيًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن الإدارة المصرية نجحت في التعامل مع التحديات الراهنة وحافظت على استقرار حركة النقل البحري وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أهمية الاجتماع الذى عقده رئيس هيئة قناة السويس مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية لبحث تطورات الأوضاع فى البحر الأحمر وباب المندب، وتقييم تأثيرها على التجارة العابرة للقناة وسوق النقل البحري، بما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة تدعم جاهزية الممر الملاحي.

كما ثمن جودة دعوة الهيئة للخطوط الملاحية لتنفيذ رحلات تجريبية لسفن الحاويات التابعة لها للعبور، معتبرًا أنها خطوة تعكس مرونة القناة واستعدادها الدائم لدعم شركائها وطمأنة الشركات الدولية بشأن سلامة واستقرار الملاحة.

وأكد القبطان وليد جودة، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز مكانة قناة السويس كركيزة محورية للاقتصاد المصرى وشريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بين الدولة والقطاع البحري لتعظيم الاستفادة من الممر الملاحي خلال الفترة المقبلة.

وليد جودة حزب المؤتمر معدلات عبور السفن قناة السويس هيئة قناة السويس

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا مع ليفربول أمام ريال مدريد

شوبير

شوبير: مهازل تحكيمية في الدورى المصرى

أحمد شوبير

رسالة غاضبة من شوبير بسبب مباراة المقاولون وسموحة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

