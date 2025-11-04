المؤتمر: ارتفاع معدلات عبور السفن بقناة السويس يؤكد ثقة العالم فى الممر الملاحي

أشاد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر بالقاهرة، بارتفاع معدلات عبور السفن داخل قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عودة 229 سفينة للعبور مجددًا كأعلى معدل شهرى منذ بداية الأزمة العالمية في البحر الأحمر.

وأوضح وليد جودة، أن هذا التطور يعكس الثقة الدولية المتجددة في القناة باعتبارها ممرًا ملاحيًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن الإدارة المصرية نجحت في التعامل مع التحديات الراهنة وحافظت على استقرار حركة النقل البحري وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أهمية الاجتماع الذى عقده رئيس هيئة قناة السويس مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية لبحث تطورات الأوضاع فى البحر الأحمر وباب المندب، وتقييم تأثيرها على التجارة العابرة للقناة وسوق النقل البحري، بما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة تدعم جاهزية الممر الملاحي.

كما ثمن جودة دعوة الهيئة للخطوط الملاحية لتنفيذ رحلات تجريبية لسفن الحاويات التابعة لها للعبور، معتبرًا أنها خطوة تعكس مرونة القناة واستعدادها الدائم لدعم شركائها وطمأنة الشركات الدولية بشأن سلامة واستقرار الملاحة.

وأكد القبطان وليد جودة، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز مكانة قناة السويس كركيزة محورية للاقتصاد المصرى وشريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بين الدولة والقطاع البحري لتعظيم الاستفادة من الممر الملاحي خلال الفترة المقبلة.