بسمة وهبة: ما يحدث في الفاشر جريمة ضد الإنسانية لا يتحملها بشر

عبّرت الإعلامية بسمة وهبة، عن صدمتها من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي توثّق ما يحدث في السودان، مؤكدة أن ما تشهده مدينة الفاشر مأساة إنسانية بكل المقاييس، حيث يعيش أهلها تحت حصار خانق تجاوز 500 يوم.



وقالت "وهبة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" عبر فضائية المحور، إن هذه الميليشيات التي تسمي نفسها "قوات الدعم السريع" ليست إلا عصابات مسلحة إرهابية تمارس أبشع الجرائم ضد المدنيين، من قتل وتعذيب وتجويع حتى وصل الأمر إلى أن الناس أكلوا علف الحيوانات بسبب انعدام الطعام، مضيفة أن من يُضبط متلبسًا بإدخال الطعام إلى المدينة يُعدَم فورًا في مشهد يفتقد إلى أي معنى للإنسانية.

وأوضحت أن المجتمع الدولي يشهد اليوم انتهاكات ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهذه العصابات لا تمثل الجيش السوداني بل تمثل قوى من المرتزقة والقتلة، مؤكدة أن ما يجري ليس حربًا أهلية بل عملية قتل وتطهير منظم تستهدف الشعب السوداني الأعزل.