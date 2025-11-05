دعم 35 أسرة بواحة سيوة بماكينات خياطة وتجهيز عرائس ومشروعات إنتاجية

وزعت إحدى جمعيات تنمية المجتمع المدني، بحضور محمد بكر نائب رئيس مدينة سيوة وعدد من الشيوخ، تجهيزات عرائس، وتوزيع عدد من ماكينات الخياطة وخيوط التطريز ومشروعات انتاج طيور منزلى ومشروعات تتموية صغيرة لأسر اليتامى وذلك لـ 35 أسرة .

يأتى ذلك فى إطار تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل الحر داخل المجتمع المحلي ودعم اسر اليتامى.

وأكدت دكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المبادرة تأتي برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء حرص الجمعية على تمكين السيدات ومساعدتهن في بدء مشروعات صغيرة توفر لهن دخلاً ثابتًا يساهم في تحسين أوضاع أسرهن المعيشية، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين تم وفق معايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات التنفيذية و مشايخ الواحة و ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة، الذين أشادوا بجهود الجمعية في تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر .

وأعربت الأسر المستفيدة عن سعادتها بهذه المبادرة، التي تمثل خطوة حقيقية نحو حياة أفضل وأكثر استقرارًا.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للجمعية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان على المشاركه المجتمعيه في تنظم قافلة خيرية وتنموية بواحة سيوة " حرصاً على الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية.

وأعربت الدكتورة رانيا عن خالص تقديرها لمحافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وتوحيهاته لتذليل العقبات لإنجاح أعمال القافلة وللمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة سيوة والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات.