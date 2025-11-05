قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تعلن وزارة الصحة والسكان عن إقامة معرض Smart Digital Health Gate ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة PHDC’25

يُعقد المؤتمر تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بقاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ركائز رئيسية للتحول الرقمي

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المعرض يسلط الضوء على ثلاث ركائز رئيسية للتحول الرقمي: السجل الصحي الوطني الموحد لكل مواطن، يشمل تاريخه الصحي والفحوصات والأدوية والإحالات، والمنصة الوطنية للتكامل، التي تربط مقدمي الخدمة عبر جميع مستويات الرعاية، وحوكمة البيانات، لضمان الخصوصية ورفع الثقة العامة في المنظومة الصحية.

تدعو الوزارة المشاركين في المؤتمر إلى حضور المعرض المصاحب، الذي يقدم تجربة تطبيقية للتحول الرقمي، تشمل:

• عروضًا حية لرحلة المواطن من التسجيل حتى المتابعة.

• محاكاة تكامل فعلي بين العيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الأشعة.

• خريطة تنفيذية على مراحل توضح التوسع الوطني للبنية التحتية الرقمية.

• منطقة مخصصة لعرض أدوات الجودة والاعتماد ومؤشرات العدالة الصحية.

يشارك في المعرض:

• هيئة الرعاية الصحية

• هيئة التأمين الصحي الشامل

• الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

• شركات التكنولوجيا، الأدوية، المعدات الطبية، الاتصالات، والتجهيزات الطبية

• البنوك  ومؤسسات التمويل الدولية

وزارة الصحة Smart Digital Health Gate PHDC العاصمة الإدارية وزير الصحة الرعاية الصحية

