محمد صلاح: متفائل بتحقيق الزمالك للسوبر.. وعبدالرؤوف يلعب بدون ضغوط| خاص

كشف محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق عن رأيه في تعيين أحمد عبدالرؤوف كمدير فني للفارس الأبيض قبل بطولة السوبر المصري.

وقال صلاح لـ صدى البلد: متفائل بتحقيق لقب بطولة السوبر المصري ، وأحمد عبدالرؤوف يلعب بدون ضغوطات كبيرة مثل الأهلي وبيراميدز.

وأكمل: الجماهير ستساعد أحمد عبدالرؤوف وتدعمه لتحقيق البطولة والضغوطات عليه شخصية لأنه يرغب في تحقيق النجاح.

وأردف: الزمالك حقق الفوز في مباراة واحدة أمام طلائع الجيش ولا نرغب في تفخيم الأمور أو التقليل من الفريق لكن يجب استمرار الدعم والمساندة.

وأشار إلى الإصابات والغيابات التي ضربت الفريق قبل بطولة السوبر، مؤكد أن هناك تغييرات ستحدث على مستوى تشكيل السوبر .

وأوضح لاعب الزمالك السابق: المدرب مهما قدم ووضع خطط الأمور بأكملها في يد اللاعبين وقدرتهم على فهم الخطة وتنفيذها في الملعب وهناك عوامل تحسم المباريات بعيدا عن قوة أي فريق ، مثل التركيز والحالة النفسية والإعداد الجيد.

وأكمل: أتمنى أن يكون لاعبي الزمالك في يومهم ويقدموا أفضل أداء ممكن للفوز على بيراميدز وتحقيق المركز الثاني في البطولة انجاز في ظل الظروف التي يمر بها الفريق في الموسم الحالي.

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: الأهلي والزمالك سيصعدان لنهائي البطولة مهما كانت النتائج سلبية في الفترة الماضية، الجماهير سيكون لها عامل في حسم الانتصار.