مدرب الزمالك: ظروفنا الصعبة أمر واقع ونسعى لإسعاد الجماهير

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات مدرب نادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك:

"الزمالك يعيش ظروف صعبة وهذا أمر واقع ولكننا سنستغل ذلك من أجل إسعاد الجماهير، وعلى مستوى الفريق نحن لا نشعر بأي أزمات، وهدفنا التتويج بالبطولة".

وأعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن فخره وسعادته بالتواجد في دولة الإمارات، مؤكدًا على احترامه لفريق بيراميدز قبل مواجهته غدًا في السوبر المحلي، لاسيما وأنه فريق كبير.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري:" جمهور الزمالك دائمًا يقف خلف الفريق، ومن يقف خلفه الجمهور لا يعرف الخوف، والفريق استعد بجدية لهذه المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على اللقب".