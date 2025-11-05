تفريغ الحاويات آليًا .. محافظ الأقصر يستعرض منظومة جمع القمامة الجديدة |صور

استعرض المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، منظومة جمع القمامة الجديدة التي تعتمد على تفريغ الحاويات آليًا بواسطة معدة حديثة وسريعة، وذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سكرتير المدينة.

وأوضح محافظ الأقصر أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مجال النظافة، حيث تعتمد على التشغيل الآلي الكامل دون تدخل العنصر البشري، مما يقلل من نسب الخطورة ويحافظ على صحة العاملين. وأضاف أن المنظومة لا تحتاج إلى عمالة سوى السائقين فقط، ولا تتطلب عددًا كبيرًا من السيارات، كما أن نسبة الأعطال بها تكاد تكون معدومة.

وأشار عماره إلى أن المعدات الجديدة قادرة على العمل داخل الشوارع الضيقة، وتقوم بتفريغ جميع محتويات الصندوق آليًا دون الحاجة إلى محطة وسيطة، مما يسهم في تسهيل العمل وسرعة الأداء.

وأكد محافظ الاقصر أن المنظومة ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى النظافة العامة داخل المدينة، حيث يمكن وضع الصناديق في الأماكن الضيقة ومداخل العمارات، بما يضمن القضاء على ظاهرة النباشين ومنع الطيور والحيوانات من الوصول إلى القمامة مؤكدا نهدف من خلال هذه المنظومة إلى تطبيق نظام متكامل لجمع القمامة يواكب أحدث الأساليب العالمية، ويحقق بيئة نظيفة وصحية وآمنة لأبناء الأقصر."

ووجه محافظ الأقصر لتجريب المنظومة قبل بدء العمل بها .