الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا جديدًا اليوم في خطة إعمار بيوت الله

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 14 مسجدًا جديدًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا لجهودها المستمرة في تعمير وتطوير بيوت الله ماديًا ومعنويًا.

وتشمل الافتتاحات 4 مساجد أُنشئت حديثًا، و8 مساجد أُعيد بناؤها بنظام الإحلال والتجديد، و2 جرى تطويرهما وصيانتهما بالكامل.

وذكرت الوزارة أن عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ مطلع يوليو 2025 وحتى الآن بلغ 286 مسجدًا، منها 215 مسجدًا إنشاءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، بالإضافة إلى 71 مسجدًا خضعت لأعمال الصيانة والتطوير.

وأضافت الأوقاف أن جهودها المتواصلة منذ يوليو 2014 أثمرت عن إحلال وتجديد وصيانة وفرش 13,775 مسجدًا في مختلف المحافظات، بإجمالي تكلفة مالية تقدر بنحو 24 مليارًا و87 مليون جنيه، تأكيدًا على اهتمام الدولة الكبير بتعزيز رسالة المسجد في المجتمع.

وشملت المساجد الجديدة توزيعًا جغرافيًا متنوعًا، حيث تم الانتهاء من مسجد محمد الخطيب بقرية مناشي الخطيب ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة الخمسين بالفيوم، ومسجد المضرب بكفر الصلاحات بالدقهلية، ومسجد أنس بن مالك بمدينة القرنة الجديدة بالأقصر، ومسجد الشهداء بنجع غنيم بالمنشأة بالأقصر، إضافة إلى مسجد السلام بالبكاتوش بكفر الشيخ، ومسجد الأمير همام بقنا، ومسجد الأربعين بأم دينار بالجيزة، ومسجد التقوى بمنهرو ببني سويف، ومسجد الحاج وهبه حميده بالزرابي، ومسجد السلام بنجع أبو سعده بأسوان، ومسجد الصفا والمروة بالوادي الجديد، ومسجد عمر بن الخطاب بسوهاج، والمسجد الكبير بشنبارة بالشرقية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المساجد، بما يضمن توفير بيئة إيمانية مريحة للمصلين، ويُعزّز من دور المسجد في نشر قيم العبادة والعلم والعمل والانتماء في المجتمع المصري.



