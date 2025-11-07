قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية لبحث الأوضاع بفلسطين والسودان
توقف الحركة بمطار لييج البلجيكية بسبب مسيرة
أول تعليق من تركيا على رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
وزير الخارجية: الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة أمر ضروري
خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
ديني

الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا جديدًا اليوم في خطة إعمار بيوت الله

عبد الرحمن محمد

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 14 مسجدًا جديدًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا لجهودها المستمرة في تعمير وتطوير بيوت الله ماديًا ومعنويًا. 

وتشمل الافتتاحات 4 مساجد أُنشئت حديثًا، و8 مساجد أُعيد بناؤها بنظام الإحلال والتجديد، و2 جرى تطويرهما وصيانتهما بالكامل.

وذكرت الوزارة أن عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ مطلع يوليو 2025 وحتى الآن بلغ 286 مسجدًا، منها 215 مسجدًا إنشاءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، بالإضافة إلى 71 مسجدًا خضعت لأعمال الصيانة والتطوير.

وأضافت الأوقاف أن جهودها المتواصلة منذ يوليو 2014 أثمرت عن إحلال وتجديد وصيانة وفرش 13,775 مسجدًا في مختلف المحافظات، بإجمالي تكلفة مالية تقدر بنحو 24 مليارًا و87 مليون جنيه، تأكيدًا على اهتمام الدولة الكبير بتعزيز رسالة المسجد في المجتمع.

وشملت المساجد الجديدة توزيعًا جغرافيًا متنوعًا، حيث تم الانتهاء من مسجد محمد الخطيب بقرية مناشي الخطيب ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة الخمسين بالفيوم، ومسجد المضرب بكفر الصلاحات بالدقهلية، ومسجد أنس بن مالك بمدينة القرنة الجديدة بالأقصر، ومسجد الشهداء بنجع غنيم بالمنشأة بالأقصر، إضافة إلى مسجد السلام بالبكاتوش بكفر الشيخ، ومسجد الأمير همام بقنا، ومسجد الأربعين بأم دينار بالجيزة، ومسجد التقوى بمنهرو ببني سويف، ومسجد الحاج وهبه حميده بالزرابي، ومسجد السلام بنجع أبو سعده بأسوان، ومسجد الصفا والمروة بالوادي الجديد، ومسجد عمر بن الخطاب بسوهاج، والمسجد الكبير بشنبارة بالشرقية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المساجد، بما يضمن توفير بيئة إيمانية مريحة للمصلين، ويُعزّز من دور المسجد في نشر قيم العبادة والعلم والعمل والانتماء في المجتمع المصري.


 

