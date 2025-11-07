قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة تشارك في صياغة مستقبل التعليم العالي بقمة QS الدولية بكوريا

جاني من المؤتمر
جاني من المؤتمر
همت الحسينى

شاركت جامعة المنصورة في فعاليات قمة "كيو إس" للتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادئ (QS Higher Ed Summit: Asia Pacific)، التي تُعد من أبرز الفعاليات الأكاديمية على مستوى آسيا والمحيط الهادئ في مجال التعليم العالي والتصنيفات الجامعية الدولية.

وقد عُقدت القمة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، تحت شعار: "تعزيز قدرات الأجيال عبر المهارات والشراكات في آسيا والمحيط الهادئ".

ومثَّل جامعة المنصورة في القمة الدكتورة عزة عثمان، عميد كلية العلوم الأسبق ومستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد جار العلم، مدير مكتب العلاقات الدولية.

وشهدت القمة مشاركة فاعلة لعدد من الجامعات المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد أهمية تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في دعم المكانة الأكاديمية لمصر على الساحة الدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة تدويل جامعة المنصورة وسعيها الدائم إلى توطيد علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات الدولية، وتعزيز موقعها في التصنيفات العالمية من خلال تبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات في التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأكَّد ‘ خاطر ’أن مشاركة جامعة المنصورة في قمة "QS" لآسيا والمحيط الهادئ تمثّل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا، وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والبحثية.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء جسور تعاون مستدام مع الجامعات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ، بما يدعم رؤيتها للتحول إلى جامعة ذكية دولية رائدة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما أكَّد أن جامعة المنصورة تُعد نموذجًا للجامعة المصرية العريقة المنفتحة على العالم، التي تستثمر مشاركاتها الدولية في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على الساحة العالمية.

وقد شهدت القمة جلساتٍ نقاشية وورشَ عمل تناولت موضوعاتٍ محورية تتعلق بالتصنيفات الجامعية الدولية، والتحول الرقمي في التعليم، والابتكار في أساليب التعلم، ودور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي.

وعلى هامش فعاليات القمة، زار سعادة السفير الهندي لدى كوريا الجنوبية جناح جامعة المنصورة المقام ضمن فعاليات القمة، حيث أبدى إعجابه بما عرضته الجامعة من إنجازات أكاديمية وبحثية ومشروعات ابتكارية تعكس تطور منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر.

كما شهد جناح الجامعة إقبالًا واسعًا من ممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة، إذ استقبل عددًا كبيرًا من الزائرين من مختلف الدول، من بينهم مسؤولو التعليم العالي وممثلو الهيئات البحثية وخبراء التصنيفات الدولية، الذين أبدوا اهتمامًا بما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية مبتكرة ومشروعات بحثية متميزة.

وقد أتاحت هذه الزيارات فرصًا مثمرة للتعريف بجهود الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي مع المؤسسات الدولية المشاركة في القمة.

و أعربت الدكتورة عزة عثمان عن فخرها بتمثيل جامعة المنصورة في هذا الحدث الدولي المرموق، مؤكدةً أن المشاركة في قمة "QS" تمثّل منصة مهمة للتعريف بإنجازات الجامعة وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبرى الجامعات في آسيا والمحيط الهادئ.

كما أوضح الدكتور محمد جار العلم أن مشاركة جامعة المنصورة تأتي في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز الانفتاح الدولي وبناء شراكات بحثية وتعليمية جديدة، لافتًا إلى أن اللقاءات التي أُجريت خلال القمة أسفرت عن مناقشاتٍ مثمرة مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية.

المنصورة جامعه رئيس عالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

اختبار طبي يحسم موقف نجم الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي

بيلينجهام وأرنولد

قائمة إنجلترا لمواجهتي صربيا والبانيا.. عودة بيلينجهام واستمرار غياب أرنولد

فيفا

فيفا يغرم النرويج وإيطاليا بسبب إسرائيل في تصفيات كأس العالم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد