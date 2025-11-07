صحّح مفاهيمك..الأوقاف: تعزيز السلوك الإيجابي من خلال الخطاب الديني والفكري

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مبادرة «صحّح مفاهيمك» جاءت استجابة لحاجة المجتمع الملحّة إلى رفع الوعي بخطورة الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا على الأطفال والشباب، مضيفا أن الوزارة، بما تمتلكه من انتشار واسع في جميع محافظات الجمهورية، رأت في هذه المبادرة وسيلة عملية لتصحيح المفاهيم وتعزيز السلوك الإيجابي من خلال الخطاب الديني والفكري المستنير.



وأوضح الدكتور رسلان، خلال مداخلة على شاشة قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة تعتمد على التعاون مع أكثر من 15 وزارة ومؤسسة وهيئة وطنية لضمان استمراريتها وفاعليتها.وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة لتدريب الخطباء والدعاة على التعامل مع الفئات العمرية المختلفة بلغة مناسبة وجذابة، كما تم تجهيز مواد علمية موثقة ومنقحة مسبقًا لتكون المرجع الأساسي في القوافل الدعوية التي تشمل المساجد والمدارس ومراكز الشباب.



وبيّن المتحدث الرسمي أن الوزارة أطلقت منصة الأوقاف الرقمية التي تُعد فضاءً آمنًا فكريًا يقدّم محتوى دينيًا وثقافيًا يواكب القضايا الراهنة بأسلوب علمي ومنهجي، مضيفًا: «نريد توجيه الاستخدام الرقمي لدى الأطفال والشباب نحو محتوى نافع، وتقليل ظاهرة الإدمان على المشاهدة الرقمية».





