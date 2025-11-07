ديربي جدة.. عقدة الاتحاد تؤرق ماتياس يايسله مع الأهلي بالدوري السعودي

سلط تقرير صحفي، الضوء على أرقام ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، أمام الاتحاد، قبل صدام ديربي جدة، غدًا السبت، في بطولة الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، لم يعرف يايسلة صاحب الـ 37 عاماً الفوز أمام الاتحاد خلال آخر مباراتين قاد بهما الفريق عكس بدايته حين فاز في أول مباراتين بالديربي.



نتائج يايسله أمام الاتحاد:



الأهلي 1 ــ 0 الاتحاد، 6 أكتوبر 2023 (الدوري السعودي)

الاتحاد 0 ــ 1 الأهلي، 1 أبريل 2024 (الدوري السعودي)

الأهلي 0 ــ 1 الاتحاد، 31 أكتوبر 2024 (الدوري السعودي)

الاتحاد 2 ــ 2 الأهلي، 5 أبريل 2025 (الدوري السعودي)

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثامن.