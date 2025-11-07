حزب العدل لـ المصريين في الخارج: صوتكم بانتخابات النواب رسالة للعالم

دعا عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، جموع المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة الإيجابية والواسعة في عمليات التصويت الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت مرحلتها الأولى اليوم الجمعة لتشمل دوائر 14 محافظة، مؤكدًا أن مشاركتهم الإيجابية هي انعكاس لوعي وحضارة الشعب المصري.

وأكد مساعد رئيس حزب العدل ، في بيان له ، أن حرص المصريين في الخارج على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تتجاوز كونها مجرد مشاركة وعملية إدلاء بصوت انتخابي، لتكون رسالة مدوية موجهة للعالم أجمع بأن لمصر شعب يعي حقوقه وواجباته ويتمسك بها ويعمل عليها من أجل مستقبله ومستقبل بلاده.

وقال مساعد رئيس حزب العدل في رسالته للمصريين في الخارج، إن وقوفكم أمام صناديق الاقتراع، رغم بُعد المسافات وتحديات الغربة، يعكس مستوى غير مسبوق من الوعي بحقوقكم وواجباتكم الدستورية، كما أنها دليل قاطع على إصرار المصريين، أينما كانوا، على ممارسة حقهم الأصيل في تقرير مصيرهم بأنفسهم ورسم الملامح السياسية والاقتصادية لمستقبل وطنهم بأيديهم الحرة .

وشدد جاد، على أن كل صوت يُدلى به في السفارات والقنصليات المصرية يمثل دعماً لمسيرة التنمية والاستقرار في مصر، ويساهم في بناء مجلس نيابي يعبر بصدق عن آمال وطموحات الشعب المصري، مشددًا على ضرورة استغلال الأيام المخصصة للتصويت لتأكيد ريادة مصر الديمقراطية وحرص شعبها على إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الوطني.