موعد امتحانات "أولى حقوق عين شمس" للساعات المعتمدة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى بنظام الساعات المعتمدة البرنامج الإنجليزي للعام الدراسي الحالي 2025-2026.

موعد امتحانات "أولى حقوق عين شمس"

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى ستنطلق يوم 16 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون إثبات شخصية من خلال بطاقة الرقم القومي الخاص به أو جواز السفر للوافدين.

وشددت الكلية، على أنه يجب على الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان بربع ساعة ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك، ويجوز للطالب تقديم عذر عن الامتحان في حالة تغيب عنها خلال أسبوعين من تاريخ الامتحان.