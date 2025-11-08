نجوى كرم بفستان لافت في أحدث جلسة تصوير | صور

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

فستان نجوى كرم في أحدث جلسة تصوير

تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأزرق المصنوع من القماش اللامع والغي تقليدي.

لم تعتمد نجوى كرم في هذه الإطلالة على الإكسسوارات والمجوهرات والبساطة كانت ما يميز إطلالتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نجوى كرم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.