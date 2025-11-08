4 بنود.. ماذا يحدث حال تساوي نقاط فريق مصر للناشئين مع المنتخبات بالمونديال

يواجه منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس منتخب إنجلترا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر والتي ستختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

موعد المباراة والقناة الناقلة



تقام المباراة يوم الإثنين المقبل على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات



الجولة الأولى:

فاز منتخب مصر على هايتي 4–1.

الجولة الثانية: تعادل مع فنزويلا 1–1.



يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فنزويلا التي تتساوى معه في النقاط.

من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي 8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الأخيرة

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط.



لائحة كأس العالم للناشئين

في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، تُطبّق اللائحة التالية لتحديد المراكز:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

فارق الأهداف في تلك المباريات.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المشتركة.

فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.