ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
أخبار البلد

جامعة عين شمس تحصد جوائز التمثيل في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب

حسام الفقي

حققت جامعة عين شمس إنجازاً فنياً وثقافياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصد منتخبها للتمثيل المسرحي جوائز التمثيل في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، الذي أُقيم في المملكة المغربية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري، لتكون ممثلةً جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الدولي الكبير.

جوائز التمثيل في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب

جاءت مشاركة جامعة عين شمس، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وشهدت الدورة منافسة قوية بمشاركة واسعة من دول العالم شملت إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليتوانيا، والجبل الأسود، والبرتغال، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ما أضفى على المهرجان أجواءً فنية وثقافية متميزة.

قدم منتخب جامعة عين شمس العرض المسرحي "الظل"، المأخوذ عن النص المسرحي "قضية ظل الحمار" للكاتب العالمي فريدريش دورينمات، ومن إخراج خالد أحمد. 

وقد عُرض العمل على مسرح بيكيت يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025.

نال العرض إعجاب وتقدير لجنة التحكيم والجمهور، وتمكن من حصد جوائز التمثيل بالمهرجان، حيث فاز الطالب محمد عبد العزيز أبو كليل، الطالب بكلية الآداب، بجائزة أفضل ممثل، والطالب أحمد فتحي السويفي بجائزة التميز في التمثيل.

رافق منتخب الجامعة وفد رسمي برئاسة الدكتورة سمر رجب، المدرس بكلية التربية - رائد أسرة من أجل مصر، وضم الوفد الطالبة وسام خالد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بالإضافة إلى فريق التمثيل المسرحي.

هذا وقد بدأت الجامعة الإعداد للعرض وإجراء البروفات الخاصة به منذ شهر سبتمبر 2025، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمشاركة منذ التواصل مع إدارة المهرجان وحتى موعد سفر الوفد، وذلك بتنسيق وإشراف إداري من إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وتنفيذ مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب والمتخصصين في مجال المسرح بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويعد هذا الإنجاز دليلاً على اهتمام جامعة عين شمس بدعم ورعاية المواهب الطلابية في جميع المجالات الفنية والثقافية، ما يعزز مكانتها كمنارة للعلم والثقافة.

