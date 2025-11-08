قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إنشاء مراكز تخصصية وتأهيلية شاملة للعلاج الطبيعي

عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط تطوير خدمات العلاج الطبيعي ومعامل التحاليل الطبية في مستشفيات القطاع العلاجي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بـ إنشاء مراكز تخصصية وتأهيلية شاملة للعلاج الطبيعي، تقدم خدمات متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، تغطي جميع التخصصات، ومنها:

• تأهيل الإصابات العضلية والهيكلية

• التأهيل ما بعد الجراحات

• التأهيل الرياضي

• تأهيل إصابات الجهاز العصبي

• تأهيل المرأة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

• تأهيل الجهاز التنفسي والدوري

• تأهيل كبار السن

• العلاج المائي

بالإضافة إلى خدمات طبية مكملة تشمل:

• عيادات الأسنان

• الأشعة

• التحاليل الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن هيكلة المراكز تشمل:

• عيادات خارجية

• غرف إقامة

• وحدات علاج طبيعي ومائي

• غرف علاج وظيفي وتخاطب

• عيادة تغذية علاجية

• عيادات مسنين

• قسم الأطراف الصناعية والجبائر

• صيدلية

• معمل تحاليل

• وحدة أشعة

خمس محافظات كأولوية لإنشاء هذه المراكز

وقال إن الوزير حدد خمس محافظات كأولوية لإنشاء هذه المراكز، تشمل:

• الإسكندرية

• المنيا

• بني سويف الجديدة

• البحيرة

• الشرقية

ووجه بـ:

• متابعة دورية لصيانة الأجهزة في جميع مراكز العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية

• رصد أعداد الترددات وتحليل مؤشرات الأداء

• تدريب مستمر للأطباء على أحدث الأجهزة والتقنيات

• اعتماد بروتوكولات علاجية موحدة

• تعزيز التنسيق بين أخصائي العلاج الطبيعي والطبيب المعالج لضمان تكامل الخطة العلاجية وتحقيق أفضل النتائج

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش تشكيل فريق مركزي لإدارة معامل المستشفيات بالقطاع العلاجي، بهدف:

• توفير خدمات معملية متنوعة حسب الاحتياجات المحلية

• تحقيق تغطية شاملة واستمرارية الخدمة

• تطوير الخدمات لمواكبة التطورات في مجال التحاليل الطبية

• تطبيق نظام معلومات متكامل لإدارة المعامل الإكلينيكية (LIMS)

• بناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية من خلال برامج تدريب متقدمة

ونوه إلى أن الاجتماع استعرض جهود الإدارة العامة للشئون الصيدلية في:

• تغطية احتياجات الوزارة بالكامل

• الاعتماد على الأصناف المحلية بنسبة عالية

• تطبيق مبادئ الإدارة الفعالة للمخزون الطبي

كما اطلع الوزير على جدول الصيانة الدورية لأجهزة الأسنان في المستشفيات والوحدات الصحية، موجهاً بـ:

• الإبلاغ الفوري عن أي نواقص في المستلزمات أو الخامات

• تكثيف التدريب المستمر لرفع الكفاءة التشغيلية

حضر الاجتماع:

• الدكتور بيتر وجيه – مساعد الوزير لشئون المستشفيات

• الدكتور محمد عبدالحكيم – رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي

• الدكتورة هبة ترك – مدير إدارة المعامل بقطاع الطب العلاجي

• الدكتورة نيفين عوني – مدير إدارة العلاج الطبيعي بقطاع الطب العلاجي

• الدكتورة رانيا منير – مدير إدارة المستشفيات النموذجية بقطاع الطب العلاجي

• الدكتورة منى إبراهيم – مدير إدارة الأسنان بقطاع الطب العلاجي

• الدكتورة هاجر عادل – مدير غرفة الدواء بقطاع الطب العلاجي

