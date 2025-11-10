ناموا ومصحيوش.. تشريح جثتي شقيقين توفيا بشكل مفاجئ بالصف

شهدت مدينة الصف حادثا مؤلما أثار حزن أهالي عزبة بسيوني عقب وفاة طفلين شقيقين بشكل مفاجئ حيث ذهبا للنوم ولم يستيقظا مرة أخرى.

وتباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة في وفاة الطفلين للوقوف على ملابساتها حيث انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثتي الطفلين وتحديد أسباب وتوقيت وفاة كل منهما لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت أيضا الطب الشرعي بأخذ عينات حشوية من أمعاء الطفلين لفحصها وبيان وجود مواد سامة بها من عدمه، وقررت استدعاء أسرة الطفلين لسماع أقوالهم حول ملابسات الوفاة بعدما قرر الأب في محضر الشرطة أنه دخل لإيقاظهما ففوجئ بعدم استجابتهما ووفاتهما فأبلغ الشرطة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد وفاة شقيقين داخل مسكنهما في الصف، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلين يبلغ أحدهما ما يقرب من 8 سنوات، والثاني 6 سنوات، أثناء إيقاظ والدهما لهما من النوم فوجئ بوفاتهما.

وتم نقل الجثتين للمشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت باستدعاء والدي الطفلين لسماع أقوالهم في الحادث.