الخطيب: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة
إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
أخبار العالم

الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول تناقش تدغيات الحصار الإسرائيلي على نساء غزة

لعدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء في قطاع غزة
الديب أبوعلي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة) اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، جلسةً حواريةً إقليمية عبر المنصة الرقمية بعنوان: “التجويع كسلاح حرب: الحصار والعدوان الإسرائيلي وتداعياته على النساء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية (2025–2028)، التي تم اعتمادها من قبل لجنة المرأة على المستوى الوزاري في دورتها 44 لعام 2025، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة بدولة فلسطين والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية.

تأتي هذه الجلسة في توقيتٍ بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار الذي حوّل التجويع إلى أداة حرب منهجية تستهدف المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات، وأدت إلى أوضاعٍ كارثية تهدد الأمن الغذائي والصحي والنفسي لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية.

وتسلط الجلسة الضوء على الانعكاسات الإنسانية والاجتماعية والنفسية لاستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة، واستعراض الأبعاد القانونية لهذه الجريمة، وتعزيز التنسيق العربي والأممي لضمان وصول المساعدات الإنسانية المراعية لاحتياجات النساء والفتيات المتضررات، وحشد التضامن الدولي من أجل رفع الحصار.

ويتضمن برنامج الجلسة كلماتٍ افتتاحية لكلٍّ من: منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتور/ معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، إلى جانب كلمة الوزير المفوض دعاء فؤاد خليفة، مدير إدارة المرأة بجامعة الدول العربية.

كما تشمل جلسة الحوار كلمة رئيسية للوزير المفوض الدكتورة/ ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية، حول الأبعاد القانونية للتجويع كجريمة حرب وآليات المساءلة القانونية, وكذلك مداخلة من المستشارة/ أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، والسفير/ إريك هوسِم، سفير مملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، ومتحدثين من منظمات ووكالات وهيئات الامم المتحدة الإنسانية والاغاثية.

كما يشارك في الجلسة أعضاء لجنة الطوارئ، وممثلون عن الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المعنية وممثلي البعثات الدبلوماسية.

والجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية، قد قامت بإنشاء لجنة الطوارئ لتكون أحد الآليات التي تدعم تنفيذ اجندة المرأة والامن والسلام، وتعد إدارة المرأة – الامانة الفنية للجنة.

وتؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال هذه الجلسة التزامها الثابت بدعم حقوق النساء والفتيات في فلسطين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، بما يعزز الاستجابة الإنسانية العادلة والشاملة، ويصون كرامتهن في مواجهة سياسات العدوان والتجويع.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية التجويع كسلاح حرب العدوان الإسرائيلي قطاع غزة النساء في قطاع غزة النزاعات المسلحة الأراضي الفلسطينية المحتلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة
النائب محمد أبو العينين
مصنع جنرال موتورز
