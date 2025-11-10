التنسيقية: انتظام سير العملية الانتخابية دون أي مؤثرات على سيرها

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى والتي تجرى في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، عبر متابعيها المتواجدين في كافة اللجان العامة لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية لتطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وضمان تطبيق معايير الشفافية والنزاهة المتعارف عليها دوليا في العمليات الانتخابية.

وقد رصدت غرفة العمليات بالتنسيقية فتح اللجان أبوابها في موعدها في التاسعة، بوجود إشراف قضائي كامل، وقد رصدنا تأخر فتح عدد محدود من اللجان عن موعدها في محافظات الوادي الجديد وسوهاج و البحيرة والأقصر، ثم انتظمت عملية التصويت في كافة المحافظات وسط إقبال كثيف في الصباح ثم متوسط في منتصف اليوم، حيث شهدت محافظات سوهاج واسكندرية والبحيرة وأسيوط والمنيا تصويتا كثيفا مع حضور كبير للمرأة والشباب وكبار السن.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان معايير الشفافية والنزاهة من وجود قاضي على كل صندوق، ومتابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني الدولية والعربية والمصرية، وكافة وسائل الإعلام الدولية والمصرية، وتأكد متابعينا من وجود ساتر يدلي الناخب من خلاله بصوته دون أن يطلع أحد عليه في كافة اللجان الفرعية، ولم يرصد متابعينا في المحافظات أي مخالفات انتخابية تؤثر على سير العملية الانتخابية، إلا من بعض المخالفات المحدودة لأنصار بعض المرشحين على المقاعد الفردية بوجود كسر للصمت الانتخابي خارج بعض المقرات الانتخابية، لكنها تبقى مخالفات محدودة لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتجرى العملية الانتخابية المرحلة الأولى في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالآتي: الجيزة والتي ضمت 12 دائرة انتخابية، الفيوم والتي ضمت 4 دوائر انتخابية، الوادي الجديد والتي ضمت 3 دوائر انتخابية ، بنى سويف والتي ضمت 4 دوائر انتخابية المنيا والتي ضمت 6 دوائر انتخابية، أسيوط والتي ضمت 4 دوائر انتخابية، سوهاج والتي ضمت 8 دوائر انتخابية ، قنا والتي ضمت 4 دوائر انتخابية ، الأقصر والتي ضمت 3 دوائر انتخابية ، أسوان والتي ضمت 4 دوائر انتخابية ، البحر الأحمر والتي ضمت 3 دوائر انتخابية ، الإسكندرية والتي ضمت 5 دوائر انتخابية، البحيرة والتي ضمت 9 دوائر انتخابية، مرسى مطروح والتي ضمت دائرتين.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة وتصدر تقاريرها عبر متابعيها ومراسليها المتواجدين في كافة محافظات المرحلة الأولى ولجانها العامة.