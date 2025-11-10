مراسل صدى البلد بالمنيا: الشعب المنياوي متعاون ولم يتم رصد مخالفات أو شكاوى

أكد عاصم شندولي، مراسل صدى البلد، في المنيا، أن المنيا ذات كتلة تصويتية عالية تصل إلى 4 ملايين، ولم يتم رصد أي شكوى أو مخالفة حتى الآن، وذلك بسبب تعاون الشعب المنياوي.

وقال عاصم شندولي مع الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الانتخابات في المنيا خرجت بصورة مشرفة، واللجان من المعتقَد أن تمتد بعد التاسعة.

وأضاف أن المشهد على مدار اليوم شهد إقبالًا كثيفًا من الشعب المنياوي على مدار اليوم.

وأوضح أن الأعداد تزداد عن الأول بكثير، والمواطنين في حالة بهجة خلال الإدلاء بأصواتهم.