حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
حكم تأخير صلاة العشاء قبل الفجر بساعة؟.. هذا آخر وقتها بدون إثم
الأنبا باخوم يختتم الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي ويلتقي مدير إدارة التخطيط
زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
توك شو

رامي جبر: زيارة الشرع إلى واشنطن توصف بأنها تاريخية وتحمل ملفات أمنية واقتصادية حساسة

عادل نصار

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إنّ الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية توصف زيارة تاريخية بكل المقاييس، إذ تعد الأولى من نوعها منذ عقود، والأولى بعد رفع واشنطن اسم الرئيس الشرع من قائمة العقوبات.

وأضاف  رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، في تصريحات مع الإعلاميين أحمد بصيلة ومنى شكر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ويجتمع الرئيس السوري اليوم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء يحمل أجندة موسعة تتناول عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وتابع  رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، أنّ  المباحثات بين الرئيسين تتصدرها مسألة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب، وهي خطوة تراها الولايات المتحدة ضرورية في هذه المرحلة، نظراً للمخاوف المتزايدة من إعادة تنظيم صفوف داعش داخل سوريا خلال الفترة المقبلة. وتعتبر واشنطن أن مشاركة دمشق في هذه الجهود تمثل عاملاً مهماً لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة.

وذكر  رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن من بين القضايا البارزة أيضاً في جدول المباحثات موضوع رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث بدأت بالفعل مساعٍ لدمج النظام المالي السوري في النظام المالي العالمي وإعادة سوريا إلى المجتمع الدولي.

وواصل: "غير أن العقبة الرئيسية تبقى في ما يعرف بـ"قانون قيصر"، إذ لا يملك الرئيس الأمريكي صلاحية رفع العقوبات المفروضة بموجبه، كونها أقرت من قبل الكونغرس الأمريكي، الأمر الذي يتطلب تصويتاً جديداً داخل الكونغرس لإلغائها أو تعديلها". 
 

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

حمزة الجمل: إنبي منجم مواهب مصر.. و8 لاعبين في منتخب الناشئين أكبر دليل

ميدو: عرض أوروبي مميز لحمزة عبد الكريم

عبدالرؤوف يقترب من الرحيل عن الزمالك.. ونونو ألميدا الأقرب لتدريب الفريق

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

