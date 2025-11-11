آفاق واعدة.. خبر يهم المصريين من رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تكشف عن اكتشافات جديدة في قطاع النفط والبترول وتستخدم في تخفيض الاحتياجات من المستلزمات البترولية بما يخفض من فاتورة الاستيراد .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" وزير البترول أعلن بدء المسح لمنطقة الصحراء الغربية وجنوب غرب مصر لأن هذه المنطقة لم يجرى عليها أي دراسات من قبل ولدينا آمال أن تكشف الدراسة الحالية أفاق واعدة خلال الفترة المقبلة .".

وتابع مدبولي:" الدولة تضع خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة ".

وأكمل مصطفى مدبولي:" كلما توسعنا في الطاقة الجديدة والمتجددة نوفر غإتاجنا من الغاز والبترول لصالح صناعات أكثر تعقيدا ".



