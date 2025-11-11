بقيادة الدولة .. علي الدين هلال: نعيش مرحلة نهوض وطني

علق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، على مجريات الانتخابات البرلمانية التي انتهت مرحلتها الأولى اليوم.

وقال هلال في حواره على قناة “ النهار”،:" بشكل عام، نعيش مرحلة نهوض وطني، بدءًا من مؤتمر شرم الشيخ، ووصول الاحتياطي النقدي للبلاد إلى أكثر من 50 مليار دولار، وافتتاح المتحف المصري الكبير والهالة الاسطورية التي أحاطت به وبمصر، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني للبلاد كلها تعكس مرحلة نهوض وطني ".



لكنه عاد وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":" لكن هذا النهوض تقوده الدولة فقط ولايشارك فيه المجتمع إلا إذا دعته الدولة "



أضاف : " المبادرات الفردية تحتاج إلى تشجيع ولابد من خلق الاطار وهذ بيد الدولة وهذه هي السياسة".



وعن ملاحظاته على الترشح على المقاعد الفردية قل : في الانتخابات على المقاعد الفردية نسبة المراة فيها اقل من إنتخابات عام 2020 والاقباط أقل من سنة 2020 ليس ذلك فقل بل الحماس كله في الترشح على المقاعد الفردية تراجع في سنة 2025 مقارنة بعام 2020 ,ارجو أن تكون حالة مؤقتة ".