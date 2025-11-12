محمد صلاح: شيكو بانزا ليس على مستوى الزمالك.. و«عبدالرؤوف» تولى المهمة في ظروف صعبة

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ليس على مستوى القلعة البيضاء وتسبب في فرصة إهدار هدف مُحقق أمام النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.



وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن شيكو بانزا مستواه الفني أقل من اللعب لنادي الزمالك ويجب إعادة النظر في مستواه مع القلعة البيضاء".

وأصناف: "أحمد عبد الرؤوف تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في ظروف صعبة ورغم ذلك يؤدي بشكل جيد مع الفريق ووضح ذلك في مباراة بيراميدز في السوبر المصري ".