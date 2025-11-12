قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%
بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صاحبها محبوس.. لغز يحيط بالعثور على جثة في برميل بشقة مهجورة في بولاق
استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام
كشف غموض الحرائق المجهولة بقرية في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة الجمل: الأهلي دخل بثقة كبيرة في نهائي السوبر واستحق البطولة

حمزة الجمل
حمزة الجمل

أعرب حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي، عن رأيه في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لـ أوضة اللبس:" أن الأهلي دخل المباراة بثقة كبيرة بتحقيق لقب السوبر، ومنذ الدقيقة الأولى وجميع عناصر الفريق تبحث عن الانتصار فقط".

وواصل:" هذا لا ينقص من فريق الزمالك لأنهم فريق كبير، لكن لم يكونوا موفقين في هذه المباراة، والأهلي تمكن من توزيع مجهوده في المباراة وحققوا البطولة".

وأتم:" أحمد عبدالرؤوف مدرب جيد، لكن كل فريق لديه مشروع ويجب أن يجلس معه المدير الرياضي ليرى رؤيته الخاصة حول مشروعه مع الفريق فإذا كان سينفذ هذا المشروع بشكل مميز يعلن الفريق استمراره ما دون ذلك تبحث إدارة الفريق عن المدرب المناسب".

حمزة الجمل إنبي السوبر المصري الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

الواقعة

حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

صورة أرشيفية

الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص

ترشيحاتنا

أمير كرارة

إيرادات الأفلام.. أمير كرارة يصدم الجميع وأحمد حاتم الأخير

هيدي كرم

هيدي كرم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

محمد امام

محمد إمام لـ مي عز الدين: ألف مبروك لأختي حبيبتي

بالصور

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

آودي
آودي
آودي

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد