هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل هزة أرضية اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، في غرب قبرص.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة ۱۱:۳۱:۲٤ صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.22 درجات على مقياس ريختر، عند خط عرض 35.07 شمالًا وخط طول 32.37 شرقًا، وعلى عمق 9.81 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أنه ورد إلى الشبكة ما يفيد بشعور المواطنين في مصر بالهزة، ولكن لم يرد تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذا النشاط الزلزالي.

وأشار البيان إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تتابع باستمرار وعلى مدار الساعة أي نشاط زلزالي في المنطقة، ضمن منظومة دقيقة لرصد وتحليل الزلازل في مصر والمناطق المحيطة بها، لضمان سرعة ودقة إصدار التحذيرات والتقارير الفنية اللازمة.