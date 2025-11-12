قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

أسماء عبد الحفيظ

 وجبات صحية وسريعة، يسعى الكثيرون للحفاظ على صحة أجسامهم مع الاستمتاع بوجبات لذيذة ومشبعة، إعداد وجبات صحية في المنزل لا يعني التخلي عن الطعم اللذيذ، بل يمكن أن تكون تجربة ممتعة ومبتكرة. 

تقدم الشيف فيفي عثمان وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة .

جمعنا لك مجموعة من الوجبات الصحية الطازة، من الإفطار إلى العشاء، مع طرق عمل مفصلة تجعل التحضير سهلاً وسريعاً، وتضمن لك مذاقاً قريباً من المطاعم، بدون إضافات صناعية أو تخزين طويل.

1- سلطة الكينوا بالخضروات الطازجة
المكونات

  • 1 كوب كينوا
  • 1/2 كوب خيار مكعبات
  • 1/2 كوب طماطم كرزية مقطعة
  • 1/4 كوب جزر مبشور
  • رشة نعناع طازج
  • عصير نصف ليمونة
  • 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

  • اغسلي الكينوا جيدًا وانقعيها لمدة 5 دقائق، ثم اسلقيها في ماء مغلي لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية.
  • صفي الكينوا واتركيها تبرد قليلاً.
  • في وعاء كبير، اخلطي الكينوا مع الخيار، الطماطم، الجزر والنعناع.
  • أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون، وتبلي بالملح والفلفل.
  • قدمي السلطة مباشرة أو احفظيها في الثلاجة لتصبح وجبة منعشة طوال اليوم.

2- شوفان الفواكه للإفطار
المكونات

  • 1/2 كوب شوفان
  • 1 كوب حليب كامل الدسم أو حليب نباتي
  • 1 ملعقة كبيرة عسل
  • 1/2 موزة مقطعة
  • رشة قرفة
  • فواكه موسمية للتزيين

طريقة التحضير

  • ضعي الشوفان والحليب في قدر على نار هادئة وقلّبي حتى يصبح القوام كثيفًا.
  • أضيفي العسل والقرفة وقلّبي جيداً حتى تمتزج النكهات.
  • اسكبي الشوفان في وعاء التقديم وزينيه بالموز والفواكه الموسمية حسب الرغبة.
  • يمكن تقديمه دافئاً أو تركه يبرد قليلًا حسب رغبتك.

3- صدور الدجاج المشوية بالأعشاب
المكونات

  • 2 صدر دجاج بدون عظم
  • 1 ملعقة صغيرة روزماري مجفف
  • 1 ملعقة صغيرة زعتر
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير

  • تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والزعتر والروزماري وزيت الزيتون وعصير الليمون.
  • اتركيها تتشرب التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل لضمان نكهة غنية.
  • سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وضعِي صدور الدجاج في صينية فرن.
  • اشوي الدجاج لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيًا.
  • قدميه مع سلطة خضار أو أرز بني للحصول على وجبة متكاملة وصحية.
