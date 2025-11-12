أحمد الفضالي يدعو الحكومة إلى رفع سعر الجنيه لحل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع الأسعار

دعا المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، الحكومة إلى رفع سعر الجنيه لحل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع الأسعار ووضع حد لمعاناة المواطنين.

وأكد الفضالي في بيان له أنه لابد من وجود توجه جديد نحو تطوير وتنمية الصناعات في مصر والعمل على زيادة معدلات الإنتاج ، بحيث يكون هناك في كل قرية ومدينة على مستوى مصر بها حد أدنى من الإنتاج ، مما يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وطالب رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال باتخاذ المجموعة الاقتصادية في الحكومة قرارات حاسمة من خلال وضع خطة عاجلة لبحث إمكانية تخفيض سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري ، لما سيكون له من ردود إيجابي جدا على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن خفض سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري ، سيساهم بشكل كبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية في إقامة العديد من المشروعات الاستثمارات التي ستوفر المزيد من فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة بين الشباب ، مطالبا بضرورة تقديم كل التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجانب في مصر.