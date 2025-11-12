السفير البابوي بمصر يزور رئيس أساقفة سيناء الجديد

زار اليوم، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، المتروبوليت سيميون بابادوبولوس، رئيس أساقفة سيناء وفاران ورايثو، ورئيس دير القديسة كاترين المستقل المقدس، بجبل سيناء للروم الأرثوذكس، في زيارة تهدف إلى تقديم التهنئة الرسمية، والتعارف بين الطرفين.

ويُذكر أن المتروبوليت سيميون تم انتخابه من قبل الأخوية السينائية المقدسة، ومجمع الدير في سبتمبر الماضي خلفًا لـ المتروبوليت ديمتري داميانوس، وتمت رسامته الشهر الماضي على يد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس.

وجرت مراسم تجليسه رسميًا في دير سانت كاترين، بجبل سيناء، مطلع الشهر الجاري، بحضور رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تضمنت الزيارة أيضًا قيام السفير البابوي بمصر بجولة داخل الدير، والمواقع الأثرية.