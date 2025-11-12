الكاميرات صورتهم.. القبض على 3 أشخاص سرقوا متعلقات من داخل سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة بعض المتعلقات ومبالغ مالية من داخلها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من (محاسب – مقيم بالجيزة) بتعرضه لواقعة كسر زجاج سيارته الأمامى وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالى من داخلها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين - مقيمين بمحافظة الجيزة) فى حينه ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





