وزير الخارجية ونظيره التركي يشاركان في اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة

شارك وزير الخارجية المصري في اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا، الذي عُقد اليوم بمشاركة نظيره التركي، في خطوة جديدة نحو تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل توجيهات قيادتي البلدين لترجمة الروابط المشتركة إلى خطوات عملية تعزز التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العلاقات المصرية التركية، ويهدف إلى وضع أسس واضحة لتعاون استراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

تعزيز التعاون المشترك

كما شدد على حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع تركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، بما يسهم في بناء نموذج يحتذى به للتعاون بين دولتين مركزيتين في المنطقة.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب التركي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.