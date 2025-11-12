البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صحة التقارير التي تحدثت عن نية الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة قرب قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الأنباء "غير دقيقة".

وقال متحدث باسم البنتاجون في بيان رسمي، إن "الولايات المتحدة لا تبحث في الوقت الراهن إقامة أي قاعدة عسكرية في إسرائيل أو بالقرب من قطاع غزة"، مشددًا على أن تمركز قوات أمريكية في المنطقة "ليس مطروحًا ضمن أي خطط حالية".

وجاء النفي بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن مشروع لبناء قاعدة بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار دولار، لتكون جزءًا من قوة دولية ضمن خطة سلام منسوبة للإدارة الأمريكية.

وأوضح المتحدث أن الوجود الأمريكي في المنطقة يقتصر حاليًا على نحو 200 جندي يتمركزون في مركز التنسيق بمدينة كريات غات، حيث يشرفون على جهود مراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وأضاف البنتاجون أن الولايات المتحدة "تركز على الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم الاستقرار في المنطقة"، نافيًا أي نية لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي هناك.