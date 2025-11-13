آسر حسين: الزمالك بيعلق أي خسارة على شماعة التحكيم وموسم الفريق منتهاش

كشف المحلل الفني آسر حسين، عن رؤيته الخاصة في سبب تعثر الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري الأخير وأشاد بعمل أحمد عبدالرؤوف الفني.

وقال آسر حسين في تصريحات لأوضة اللبس:" أحمد عبدالرؤوف لديه ثقة كبيرة في نفسه ونجح بالفوز على بيراميدز، الزمالك كان سيعود من السوبر محتلا المركز الرابع لو استمر فيريرا في منصب المدرب".

وواصل:" قطة التحول في النهائي هدف الجزيري الملغي بسبب لمسة اليد، بيزيرا ميستاهلش قميص الزمالك، مشكلة الزمالك دايمًا ان عنده شماعة للخسارة بعكس ما يحدث في الأهلي عند التعثر".

وأتم:" انا لو مسؤول في نادي الزمالك سأرفض البكاء على ما فات وأحفزهم للمنافسة على الدوري وكأس مصر".